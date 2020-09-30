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Haber Giriş: 30.09.2020 - 10:59 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Papiss Cisse, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! | Transfer Haberleri

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci golcüsünü arıyor. Sarı lacivertli ekip Papiss Cisse'yi İstanbul'a davet etti.

Fenerbahçe, geçen sezon Alanyaspor'da forma giyen ve şu an boşta bulunan forvet oyuncusu Papis Cisse’nin menajeriyle bugün bir araya gelecek.

TRT Spor'un haberine göre; Emre Belözoğlu Cisse ile bir telefon görüşmesi yaptı. Senegalli golcü transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edildi.

Papiss Cisse'nin bugün 16.55’te İstanbul’da olması bekleniyor.

1+1 YILLIK İMZA

Emre Belözoğlu'nun Senegalli futbolcunun menajeriyle görüşüp son detayları konuşacağı öğrenildi. Erol Bulut'un ısrarla istediği Papiss Cisse'nin maaş talebinde fedakarlık yaptığı ve 1+1 yıllık imzanın atılabileceği belirtiliyor.

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Transferin bitimine bir hafta kala bu transferin tamamlanması bekleniyor.

 

 

Son Dakika Haberi | Papiss Cisse, Fenerbahçe için İstanbula geliyor | Transfer Haberleri

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