Son Dakika Haberi | Papiss Cisse, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! | Transfer Haberleri

Fenerbahçe, geçen sezon Alanyaspor'da forma giyen ve şu an boşta bulunan forvet oyuncusu Papis Cisse’nin menajeriyle bugün bir araya gelecek.

TRT Spor'un haberine göre; Emre Belözoğlu Cisse ile bir telefon görüşmesi yaptı. Senegalli golcü transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edildi.

Papiss Cisse'nin bugün 16.55’te İstanbul’da olması bekleniyor.

1+1 YILLIK İMZA

Emre Belözoğlu'nun Senegalli futbolcunun menajeriyle görüşüp son detayları konuşacağı öğrenildi. Erol Bulut'un ısrarla istediği Papiss Cisse'nin maaş talebinde fedakarlık yaptığı ve 1+1 yıllık imzanın atılabileceği belirtiliyor.

Transferin bitimine bir hafta kala bu transferin tamamlanması bekleniyor.

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