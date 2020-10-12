Son dakika haberi | PAOK, Pelkas'ın yerine Beşiktaş'ın eski yıldızı Kagawa alıyor
Dimitris Pelkas'ı Fenerbahçe'ye satan PAOK, Beşiktaş'ın eski yıldızı Kagawa'yı kadrosuna katıyor.
2018 -19 sezonunda Beşiktaş forması giyen Kagawa'nın yeni adresi Komşu olabilir.
La Liga 2 takımlarında Zaragoza'da forma giyen ve sözleşmesi feshedildikten sonra serbest kalan Kagawa'ya PAOK talip oldu.
Japon yıldızın İspanyol temsilcisinden yüksek maaşı nedeniyle gönderildiği ortaya çıkmıştı.
Pelkas'ı Fenerbahçe'ye satan PAOK, bu mevki için serbest oyuncu konumunda bulunan Kagawa'yı gündemine aldı.
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