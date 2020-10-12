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GeriFutbol Son dakika haberi | PAOK, Pelkas'ın yerine Beşiktaş'ın eski yıldızı Kagawa alıyor
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Haber Giriş: 12.10.2020 - 19:46 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | PAOK, Pelkas'ın yerine Beşiktaş'ın eski yıldızı Kagawa alıyor

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Dimitris Pelkas'ı Fenerbahçe'ye satan PAOK, Beşiktaş'ın eski yıldızı Kagawa'yı kadrosuna katıyor.

2018 -19 sezonunda Beşiktaş forması giyen Kagawa'nın yeni adresi Komşu olabilir.

La Liga 2 takımlarında Zaragoza'da forma giyen ve sözleşmesi feshedildikten sonra serbest kalan Kagawa'ya PAOK talip oldu.

Japon yıldızın İspanyol temsilcisinden yüksek maaşı nedeniyle gönderildiği ortaya çıkmıştı.

PelkasFenerbahçe'ye satan PAOK, bu mevki için serbest oyuncu konumunda bulunan Kagawa'yı gündemine aldı. 

Son dakika haberi | PAOK, Pelkasın yerine Beşiktaşın eski yıldızı Kagawa alıyor

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