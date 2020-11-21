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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Ozan Tufan: "Caner Ağabey'i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor..."
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Haber Giriş: 21.11.2020 - 19:46 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Ozan Tufan: "Caner Ağabey'i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor..."

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Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni farklı mağlup ettiği maçın ardından Ozan Tufan, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği müsabakası sonrası takım otobüsünde kulüp televizyonuna maçı değerlendiren Ozan'ın neşesi yerindeydi.

Maçın ardından "çiçek gibi takım" olduklarını belirten Ozan Tufan, "Gerçekten kenetlenmiş, iyi olmuş bir takımız. Biz çok iyi ısındık. Caner Ağabey'i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor. Atmış kolları arkasına oturuyor, şişmiş bir şekilde. Tecrübesi yeter ama Caner Ağabey'in, tecrübesi yeter." ifadelerini kullandı.

 

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