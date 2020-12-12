Son dakika haberi | Ozan Kabak, Schalke 04'ten ayrılıyor! Liverpool, Tottenham ve Milan istiyor

A Milli Takımımızın 20 yaşındaki stoperi Ozan Kabak, artık Schalke'den ayrılmak istiyor. Yılın başından beri kötü performansıyla ligin dibine kadar düşün Schalke, küme düşme tehlikesi yaşıyor. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Ozan, kulüp yönetiminden kendisini bırakmasını istiyor.

BİRÇOK TALİBİ VAR

Genç stoper, bonserviste anlaşılması halinde Ocak 2021'de Schalke 04'ten ayrılacak.

Sporx'in haberine göre Liverpool, Tottenham ve Milan, Ozan Kabak için en önde gelen kulüpler arasında yer alıyor. Milli oyuncu, bu sezon takımıyla 5 Bundesliga maçına çıktı. Schalke 04, ligde çıktığı 10 maç sonunda 3 puanla son sırada yer alıyor.

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