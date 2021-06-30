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Futbol
Haber Giriş: 30.06.2021 - 16:23 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Ozan Kabak resmen açıkladı! Liverpool...

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Son dakika haberi... Ozan Kabak resmen açıkladı! Liverpool...

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Liverpool'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, İngiliz ekibine veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Milli futbolcu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Sevgili Liverpool Ailesi,

Buraya geldiğim ilk günden itibaren bana göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için teşekkür ederim. Liverpool'da geçirdiğim 4 ay boyunca kariyerim adına önemli bir tecrübe edindiğimi düşünüyorum. Hocam Jürgen Klopp ve tüm takım arkadaşlarımdan çok şey öğrendim. Bu özel ailenin parçası olmak gurur vericiydi. Liverpool'da geçirdiğim süreyi, bana yazdığınız beste ile, mutlu bir şekilde hatırlayacağım. YNWA.

Ozan.

Son dakika haberi... Ozan Kabak resmen açıkladı Liverpool...

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