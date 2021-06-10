MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi... Oussama Tannane transfer görüşmeleri için İstanbul’da! Fenerbahçe iddiaları...
GeriFutbol Son Dakika Haberi... Oussama Tannane transfer görüşmeleri için İstanbul’da! Fenerbahçe iddiaları...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
DHA
Haber Giriş: 10.06.2021 - 01:36 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Oussama Tannane transfer görüşmeleri için İstanbul’da! Fenerbahçe iddiaları...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Hollanda'nın Vitesse takımında forma giyen Oussama Tannane transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Tannane basın mensuplarına "Görüşmeler sürüyor" şeklinde açıklama yaptı.

Hollanda’nın Vitesse takımında forma giyen Fas asıllı Hollandalı futbolcu Oussama Tannane transfer görüşmeleri için İstanbul’a geldi.

Ailesi ve menajeri ile birlikte Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle saat 15.30’da Amsterdam’dan gelen Tannane, İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

12
Son Dakika Transfer Gelişmeleri: Beşiktaşta 1 yıldızın transferi tamam, sıra diğer isimlerde Fenerbahçeden dengeleri değiştirecek hamle...
Son Dakika Transfer Gelişmeleri: Beşiktaş'ta 1 yıldızın transferi tamam, sıra diğer isimlerde! Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek hamle...

"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

İsmi bir çok Türk takımıyla anılan Tannane, "Görüşmeler sürüyor. Henüz süreç tamamlanmış değil. O yüzden bir şey söylemem doğru olmaz. İstanbul’da oynamak isterim. Sonuçlandığında hep birlikte göreceğiz" dedi. Daha önce İstanbul’a bir çok kez geldiğini ve çok sevdiğini belirterek transfer görüşmeleri ile ilgili olarak detay vermekten kaçındı.

Tannane ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia ediliyordu.

Son Dakika Haberi... Oussama Tannane transfer görüşmeleri için İstanbul’da Fenerbahçe iddiaları...

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi