Son dakika haberi | Onyekuru transferinde Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber
Devre arası transfer dönemi için Henry Onyekuru ile ilgilenen Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber geldi. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira'nin 23 yaşındaki yıldızın transferi için ısrarcı olduğu belirtildi.
Fenerbahçe ve Galatasaray'a Henry Onyekuru transferinde rakip çıktı. Sportsnewsafrica'nın haberine göre; Monaco'dan ayrılması beklenen Nijeryalı kanat oyuncusuna Al-Jazira'nın talip olduğu iddia edildi. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisinin 23 yaşındaki yıldız için ısrarcı olduğu belirtildi..
"İSTANBUL MU, ABU DHABI Mİ?"
Haberde Onyekuru'nun İstanbul'a dönme ihtimalinden de söz edilirken, "Onyekuru İstanbul'a mı gidecek, Abu Dhabi'ye mi gidecek?" ifadesi kullanıldı.
Galatasaray'daki kiralık sözleşmesini tamamladıktan sonra Monaco'ya geri dönen Onyekuru, Fransız kulübünde beklentilerin altında kalınca teknik direktör Niko Kovac'ın gözünden düşmüştü. (Fotomaç)
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