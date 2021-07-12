Son Dakika Haberi... Olympiakos ile hazırlık maçı oynamak için Yunanistan'a giden Galatasaray'a şok tavır! İstanbul'a dönüş...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Olympiakos'la oynanacak hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray'a sürpriz bir tavırla karşı karşıya geldi.

Yunan yetkililer, Galatasaray'ın dün yaptırdığı PCR testini geçerli saymayarak bugün yapılmasını gerekçe göstererek temsilcimizi havalimanında bir süre bekletti.

FATİH TERİM TEPKİ GÖSTERDİ

Yunan yetkililerin bu tavrı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in çok sinirlendiği ve tepki gösterdiği öğrenildi.

KAFİLE İSTANBUL'A DÖNÜYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından 2 saat havalimanında bekletilen Galatasaray kafilesi, İstanbul’a dönüş işlemlerini başlattı.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI;

Olympiakos maçı için Atina’ya indikten sonra, Yunan yetkililerin daha önce talep ettikleri tüm prosedürleri (son 72 saat içinde PCR testi veya son 48 saat içinde rapid antijen testi, aşı sertifikaları gibi) yerine getirdiğimiz için aralarında futbolcularımızın da bulunduğu kafilemizden bir bölüm pasaport ve test kontrol uygulamalarını geçti.

Daha sonra Yunan yetkililerden biri, PCR testlerimizi kabul etmediklerini ve yeniden test olmamız gerektiğini söyleyerek hoş olmayan, küstah bir tavırla, pasaporttan geçen oyuncularımızın da takım otobüsünden inerek, iki ülke arasında PCR testlerini tanıma protokolü olmasına ve tesadüfi kişileri rastgele teste sokmak istemelerine rağmen tüm kafilenin yeniden teste girmesini talep etti.

Yaklaşık iki saatlik bir süre havalimanında bekletildikten sonra sorunun hiçbir şekilde çözülememesinden dolayı kafilemiz İstanbul’a dönüş işlemlerini başlattı.

KASAPOĞLU: 'BU İLKEL TAVRI ŞİDDETLE KINIYORUM'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Yunanistan'ın bu tavrı sonrası yaptığı açıklamada "Hazırlık maçı için Yunanistan’a giden Galatasaray Spor Kulübü’müzün karşılaştığı tutum üzerine kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.