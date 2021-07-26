Son Dakika Haberi... Olimpiu Morutan için flaş transfer ve Galatasaray açıklaması! Fiyatını duyurdu

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV karşısında alınan 5-1 mağlubiyetin ardından transferde gaza basan ve son olarak listesinde Olimpiu Morutan'ı alan Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor.

Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick Van Aanholt transferlerini bitiren sarı-kırmızılılar, son olarak gündemine Olimpiu Morutan'ı aldı.

Geçtiğimiz gün Craiova karşısında gol atan Morutan, Galatasaray hakkında "Daha ucuza transfer olabilmek adına ilk iki maç kötü oynadım. Şaka yapıyorum. Galatasaray'a transfer olursam mutlu olurum. Neler olacak göreceğiz. Alexandru Cicaldau'yu transfer için tebrik etmek istiyorum. Ona iyi şanslar diliyorum" şeklinde konuşmuştu.

BAŞKAN BECALI'DEN AÇIKLAMALAR

Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali ise Morutan'ın durumu hakkında Rumen basınına şu ifadelerini kullandı:

10 MİLYON EURO VERİRSE SATARIM

Morutan'ın açıklamalarına şaşırdım. Galatasaray'dan herhangi bir teklif almadık. Alexandru Cicaldau transferinden önce de bir kişi Darius Olaru için ne kadar istediğimi sordu, 10 milyon euro dedim ve konu kapandı. Galatasaray'ın Morutan'ı alacak parası var ama onu transfer etmek isterler mi bilmiyorum. Aslında oyuncu satmak istemiyorum. Ülke futbolu olarak gerideyiz, güçlü bir takım oluşturarak büyük takımları yenmek istiyoruz. Ancak Galatasaray 10 milyon euro verirse satarım"

Orta sahada görev yapan Morutan geçen sezon çıktığı 36 resmi maçta 8 gol atıp 15 asist yapmıştı.

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