Son Dakika Haberi | Olcan Adın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım

Süper Lig'in 12. haftasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de moraller bozulurken, eski futbolcusu Olcan Adın'dan kızdıracak bir paylaşım geldi.

Olcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Klasikleşen maç sonu fotoğrafı olacak mı acaba?" ifadelerini kullandı.

Olcan'ın bu paylaşımı, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un maç sonlarında teknik heyetle birlikte yaptığı fotoğraf paylaşımına gönderme olarak algılandı.

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