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Haber Giriş: 13.12.2020 - 00:22 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Olcan Adın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım

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Fenerbahçe'nin alt yapısından yetişen, Galatasaray forması da giyen Olcan Adın, Yeni Malatyaspor maçı sonrası sarı lacivertlilere olay bir göndermede bulundu.

Süper Lig'in 12. haftasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de moraller bozulurken, eski futbolcusu Olcan Adın'dan kızdıracak bir paylaşım geldi.

Olcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Klasikleşen maç sonu fotoğrafı olacak mı acaba?" ifadelerini kullandı.

Olcan'ın bu paylaşımı, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un maç sonlarında teknik heyetle birlikte yaptığı fotoğraf paylaşımına gönderme olarak algılandı.

Son Dakika Haberi | Olcan Adından Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım

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