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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Okan Koçuk: "Galatasaray fazla hatayı kaldırmaz"
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Futbol
Haber Giriş: 31.10.2020 - 21:21 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Okan Koçuk: "Galatasaray fazla hatayı kaldırmaz"

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Son Dakika Haberi | Okan Koçuk: "Galatasaray fazla hatayı kaldırmaz"
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Galatasaray'ın Ankaragücü'nü mağlup ettiği maçta kaleyi koruyan Okan Koçuk, karşılaşmayı değerlendirdi.

Kaleci Fatih'le birlikte Galatasaray'ın başarısı için mücadele verdiklerini belirten Koçuk, "Bugün maça iyi başladık. İyi götürdük. Ben de iyiyim. Ufak tefek hatalar oluyor tabii. Takımla birlikte iyi adapte oluyoruz. Geçen sene oynuyordum. Bu sezon sonradan formayı devraldım. Gole kapatarak, 3 puan alarak sonuna dek devam ederiz inşallah. Pandemiden sonra oynadığım dönemde baya bir tecrübelendim. Yine hatalar yapıyoruz oyuncuyuz. Burası Galatasaray, fazla hatayı kaldırmaz. Fatih Ağabey ve ben Galatasaray adına savaşıyoruz. Kulüp şampiyon olsun, 3 puanlar alsın diye savaşıyoruz." şeklinde konuştu.

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