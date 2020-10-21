Son dakika haberi | Okan Buruk'tan Caiçara açıklaması! "Durumu kötü gözüküyor"

Leipzig maçının ardından açıklama yapan Okan Buruk, "Uzun zamandır, Leipzig'e karşı bu kadar pozisyon bulan, oyununu kabul ettiren, maç boyunca üstünlüğünü koyan bir takım yoktur. Özellikle 30'dan sonra oyun olarak da rakibi kendi sahasına hapsettik. Bugün de gördük, kimseden korkmamak gerekiyor, herkesle başa baş oynayabiliyorsun. Gözüktü ki herkesin birbirini yenebileceği bir grup olacak." diye konuştu.

Karşılaşmanın ilk yarısında geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Caiçara ile ilgili bilgi veren Buruk, "Caiçara'nın durumu kötü gözüküyor, aşil tendonunda problem var. İnşallah çok büyük bir şey yoktur. Çok iyi niyetli, çıkana kadar da çok iyi oynuyordu." dedi.