Son Dakika Haberi | Okan Buruk'tan 4. hakem sert tepki! "Sen bir ırkçısın"

Son dakika haberi.. Maçın 17. dakikasında Webo'nun bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem tarafından ırkçı söyleme maruz kaldı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk bunun üzerine dördüncü hakeme tepki gösterdi. Başakşehir, bu olayın ardından sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.

Okan Buruk'un 4. hakeme "Seni istemiyoruz, buradan git. Sen bir ırkçısın." dediği duyuldu. Mehmet Topal'ın ise; "Bu futbol değil, böyle futbol olmaz" diyerek tepki gösterdiği duyuldu.