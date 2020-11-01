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Haber Giriş: 01.11.2020 - 21:15 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Oğuzhan Özyakup'tan flaş sözler: 'Beşiktaş'a daha güçlü döndüm'

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Son Dakika Haberi | Oğuzhan Özyakup'tan flaş sözler: 'Beşiktaş'a daha güçlü döndüm'
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Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, maç sonunda açıklamalar yaptı.

'ÇOK FARKLI OLABİLİRDİ'

Mücadeleyi değerlendiren Oğuzhan, "Kendi adıma iyi mücadele etmeye çalıştım. İlk 15-20 dakikada golü bulabilseydik skor çok daha farklı olabilirdi ama Malatyaspor da iyi kapandı. 1-0'dan sonra takım olarak geriye çekildik, çekilmememiz gerekiyordu" dedi.

'DAHA GÜÇLÜ DÖNDÜM'

Oğuzhan Özyakup sözlerini, "Sezona iyi başlamıştım sonra ufak bir sakatlık yaşadım. Ben her zaman elimden geleni yapıyorum. Feyenoord'a gitmeden önce zor bir dönem geçirdim ama Beşiktaş'a daha güçlü döndüm" ifadeleriyle tamamladı.

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