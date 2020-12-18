Son Dakika Haberi | Norveç'te Galatasaray'ın yıldızı Omar Elabdellaoui'nin testini sızdıranlar için flaş karar!

Norveç'ten Dagbladet'te yer alan habere göre; 29 yaşındaki Omar Elabadellaoui, 13 Kasım akşamı koronavirüs olduğunu öğrendi ve haber kısa bir süre sonra tüm Norveç basınında yer almaya başladı.

Norveç Milli Takımı, çıkan haberler üzerine Avusturya'ya yedek takımını gönderdi. Ancak, Omar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını basına sızdıranlar aynı zamanda Galatasaraylı oyuncunun mahremiyet haklarını da ihlal ettiler. Norveç polisi de bu bilgiyi sızdıranın peşine düştü

TV2'den Svein Graff, "Saat 22.30 gibiydi. Omar'ın koronavirüs testinin pozitif olduğuna dair bilgi bize ulaştı. Bilgi bize geldiğinde oyuncu uyuyormuş. Milli takım doktorunun bile Omar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığından haberi yokmuş. Haberler çıkınca milli takım doktorunu uyandırıyor, soruyorlar. O da kendi bilgisayarından sonuçlara bakıyor ama sonuçların bilgi ekranında olmadığını söylüyor." açıklamasını yaptı.

Polis Müfettişi Kruszweski, İz üstündeyiz. Soruşturmanın faydası için daha fazla detay vermek istemiyorum. Ancak, kısa süre sonra delillerimizi tek tek masanın üstüne koyacağız. Bu dosya, 2021'in ilk çeyreğinde kapanacak. Biz bu davaya halka ibret olması açısından dikkat ediyoruz. Bir kişinin mahremiyetinin ihlalinin ne kadar ağır bir suç olduğunu tüm Norveç görmeli. Bu kişi meşhur bir milli takım oyuncusu da olabilir ancak sonuç fark etmez. Bu nedenle Omar'ın test sonucunu basına sızdıran kişi en az 1 yıl hapis yatacak" şeklinde açıklama yaptı(Sporx)

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