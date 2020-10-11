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Haber Giriş: 11.10.2020 - 20:58 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Norveç'te Alexander Sörloth ve Haaland şovu!

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Son Dakika Haberi | Norveç'te Alexander Sörloth ve Haaland şovu!
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Norveç, Alexander Sörloth'un 1 gol, 1 asist ve Haaland'ın 3 gol kaydettiği maçta Romanya'yı 4-0 mağlup etti.

Norveç ile Romanya, UEFA Uluslar Ligi2nde kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Norveç'in golleri 13., 64. ve 74. dakikalarda genç yıldız Erling Haaland ve 39. dakikada Trabzonspor'un eski futbolcusu Alexander Sörloth'tan geldi. Alexander Sörloth, Haaland'ın gollerinden birisinin de asistini yapan isim oldu.

Norveç'te Galatasaray'ın beki Omar 79 dakika sahada kaldı. Martin Linnes ise 70. dakikada oyuna dahil oldu.

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