Son Dakika Haberi | Norveç-İsrail maçına koronavirüs engeli

Norveç Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, İsrail Milli Takımı'nda dün koronavirüs vakasına rastlanılmasının ardından sağlık direktörlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda maçın iptal edilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, testi pozitif çıkan futbolcunun izole edilmeden önce takım arkadaşlarıyla vakit geçirdiği ve maçın oynanması halinde bu durumun iki ülkenin futbolcuları ve teknik heyeti için risk oluşturacağı belirtildi