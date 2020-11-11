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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.11.2020 - 21:16 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Norveç-İsrail maçına koronavirüs engeli

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Son Dakika Haberi | Norveç-İsrail maçına koronavirüs engeli
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Norveç ile İsrail arasında bugün oynanması planlanan hazırlık maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.

Norveç Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, İsrail Milli Takımı'nda dün koronavirüs vakasına rastlanılmasının ardından sağlık direktörlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda maçın iptal edilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, testi pozitif çıkan futbolcunun izole edilmeden önce takım arkadaşlarıyla vakit geçirdiği ve maçın oynanması halinde bu durumun iki ülkenin futbolcuları ve teknik heyeti için risk oluşturacağı belirtildi

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