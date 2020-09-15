Son Dakika Haberi | Nihat Özdemir: "Semih Özsoy; kendi etti, kendi buldu"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, EkotürkTV'de Serhat Ulueren'ın sorularını yanıtladı.

"5 YIL BİTİNCE SÖZLEŞMEYİ UZATMAK İSTİYOR"

beIN Sports'un sözleşmeyi uzatmak istediğini belirten Özdemir, "beIN Sports bize bazı sıkıntılarının olduğunu, gelirlerinde azalma olduğunu söyledi. Buna rağmen beIN Sports, 5 yıl bitince sözleşmeyi uzatmak istiyor." ifadelerini kullandı.

"SEMİH ÖZSOY; KENDİ ETTİ, KENDİ BULDU"

Fenerbahçe yönetiminden istifa eden Semih Özsoy hakkında konuşan Özdemir, "Beni en çok Semih Özsoy'un sözleri beni yaraladı. Çok ağır konuştu. Dava açmıştım zaten. Ayrılmasında ise dahilim yok. Kendi etti, kendi buldu. Bugün nerede Semih Özsoy? Yok. Ben buradayım ama." dedi.

"SERGEN YALÇIN'IN SAĞLIĞI GAYET İYİ"

Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın durumunun iyi olduğunu belirten Özdemir, "Sergen Yalçın'ın durumunu Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'den öğreniyorum. Bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Sağlığı gayet iyi. Semptom belirtisi yok. Ancak 15 gün karantina süreci var. O yüzden 1 maç daha takımının başında olamayacak." diye konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN LİMİTLER KONUSUNDA TEPKİLERİ VARDI"

Hiçbir takımın harcama limitleri konusunda sıkıntısının kalmadığını belirten Özdemir: "Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Hiçbir takımın, takım harcama limitleri konusunda sıkıntıları kalmadı. Ancak, ne yaptık. Bütün takımları para harcama yönünde disipline ettik. Hiçbir geri adım atmadık." şeklinde konuştu.