Son Dakika Haberi | Neymar'ı sakatlayan Thiago Mendes ve ailesine ölüm tehdidi!

Lyon'un PSG'yi 1-0 mağlup ettiği maçta Thiago Mendes'in faulü sonrası Neymar ciddi bir sakatlık yaşadı.

Thiago Mendes, bu pozisyon sebebiyle eşi Kelly Mendes ve ailesinin ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Mendes sosyal medya hesabından "Eşim ve çocuklarım için aldığım tüm tehdit mesajlarını polise iletiyorum" şeklinde yorum yaptı.

Fransa basınında yer alan haberlerde Mendes ve ailesinin durumu için soruşturma başlatılacağı belirtildi.