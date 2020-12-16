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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Neymar'ı sakatlayan Thiago Mendes ve ailesine ölüm tehdidi!
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Haber Giriş: 16.12.2020 - 19:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Neymar'ı sakatlayan Thiago Mendes ve ailesine ölüm tehdidi!

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Thiago Mendes, PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'ın sakatlanmasına neden olan pozisyondaki müdahalesi nedeniyle kendisi ve ailesininin ölüm tehditleri aldığını duyurdu.

Lyon'un PSG'yi 1-0 mağlup ettiği maçta Thiago Mendes'in faulü sonrası Neymar ciddi bir sakatlık yaşadı.

Thiago Mendes, bu pozisyon sebebiyle eşi Kelly Mendes ve ailesinin ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Mendes sosyal medya hesabından "Eşim ve çocuklarım için aldığım tüm tehdit mesajlarını polise iletiyorum" şeklinde yorum yaptı.

Fransa basınında yer alan haberlerde Mendes ve ailesinin durumu için soruşturma başlatılacağı belirtildi.

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