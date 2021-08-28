Son Dakika Haberi... NBA'de ikinci George Floyd vakası! Yıldız oyuncunun gözaltı görüntüleri olay oldu... Polis soruşturması...

Aile içi şiddet gerekçesiyle gözaltına alınan Jaxon Hayes’in kamera görüntüleri paylaşıldı.

NBA’in yıldız oyuncusuna polis tarafından direndiği için şok tabancısıyla elektrik verilmesi de ABD basınında geniş yankı buldu. Polislerin bu tavrı, George Floyd olayını da hatırlattı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Jaxson Hayes’in avukatlarının, oyuncunun gözaltına alınırken polisin ensesine dizini dayadığını ve nefessiz kaldığını belirtmesi üzerine soruşturma açan Los Angeles Polis Teşkilatı, dün olayın polis kamerası görüntülerini paylaştı.

'NEFES ALAMIYORUM' SÖZLERİ

Görüntülerde, New Orleans Pelicans’ın ünlü oyuncusunun gözaltı sırasında polisin ensesine dizini dayadığı ve oyuncunun birkaç defa “Nefes alamıyorum” dediği tespit edildi.

Los Angeles polisi, aile içi şiddet ihbarı üzerine Jaxon Hayes’in evine gittiğini ve Hayes’in gözaltına direndiği için şok tabancısı kullandıklarını belirtti. Polis ayrıca soruşturmanın devam ettiğini ve bir yıl sürebileceğini belirtti.

O ANDA NELER YAŞANDI?

Polis memurlarının, Hayes'in evine gelmesinin ardından yaşananlar da anbean ortaya çıktı

- Polis memuru, "Kızla aranızda neler oldu?" diye sordu.

- Hayes ise "Sadece biraz tartışıyorduk. Bana bir şeyler fırlatmaya başladı" şeklinde yanıt verdi.

- Memurlar, Hayes'in kız arkadaşıyla konuşmaları gerektiğini, Hayes'e ve kuzenine dışarıda beklemelerini söyledi. Hayes, evine neden giremediğini sordu ve içeri girmek için polislerin izinlerinin olup olmadığını sorguladı.

- İki memur kapıya yöneldiği esnada Hayes onları durdurmaya çalıştı ve bir polis, onu hızlıca geri itti.

- Sonrasında Hayes, memurlarla itişmeye başladı ve kuzeni "Jaxson dur! " şeklinde bağırdı. Kargaşa esnasında bir polis, şok tabancasını çıkardı.

- Hayes yerde çırpınırken polislerden biri "Direnmeyi kes yoksa seni geberteceğim" diye birkaç kez bağırır. Nefes nefese kalan Hayes ise "Nefes alamıyoruz" diye polislere seslenmeye çalıştı.

- İki memur Hayes'in kollarını tutarken, bir diğeri ise şok tabancasını çalıştırdı. Hayes'in kız arkadaşı ve kuzeninin çığlıkları duyuldu.

- Memur, ikinci kez şok tabancasını kullamdı ve "Direnmeyi kes" diye bağırdı. Hayes ise "Duruyorum kardeşim!" diye yanıt verdi.

- Hayes'in direnmediği esnada da memurların şok tabancasını kullanma çabası dikkat çekti.

POLİSLERDEN YANLIŞ UYGULAMA

ABD'de polis memurları, şok tabancasını 2-5 metre arasında kullanmak zorundaysa kişinin sırtına, koluna ve baldırına hedef almak zorunda. Bu cihazların üreticisinin, göğüs bölgesine uygulanmaması konusunda kesin talimatları vardır.

NBA'de 2019'da draft edilen Hayes, ilk iki sezonunda 7,4 sayı, 4,2 ribaund ve 16,5 dakika ortalamaları tutturdu.

GEORGE FLOYD OLAYINA BENZETİLDİ

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

Floyd’un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında cinayet ve adam öldürme suçuyla dava açılarak tutuklanmıştı.