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GeriBasketbol Son Dakika Haberi | NBA ekibi Warriors'ta sakatlanan Klay Thompson, gelecek sezon forma giyemeyecek
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Basketbol
Haber Giriş: 19.11.2020 - 23:15 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | NBA ekibi Warriors'ta sakatlanan Klay Thompson, gelecek sezon forma giyemeyecek

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Son Dakika Haberi | NBA ekibi Warriors'ta sakatlanan Klay Thompson, gelecek sezon forma giyemeyecek
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Golden State Warriors'ın skorer oyuncusu Klay Thompson, sakatlığı nedeniyle gelecek sezon parkelerden uzak kalacak.

Warriors'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, antrenman sırasında sağ ayağından sakatlanan Thompson'ın aşil tendonunun koptuğu belirtildi.

Thompson'ın 22 Aralık'ta başlayacak 2020-2021 sezonunda forma giymesinin beklenmediği ifade edildi.

Takımıyla 3 NBA şampiyonluğu yaşayan Thompson, geçen sezon da diz sakatlığı sebebiyle forma giyememişti

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