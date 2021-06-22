Son dakika haberi... Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu için hastaneden açıklama! "Entübe edildi"

Solunun yolu şikayeti ile hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın son durumuyla ilgili hastaneden açıklama geldi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada, Akçay'ın genel durumunun ciddiyetini koruduğu ve entübe edilmiş halde tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

İşte yapılan açıklama;

Solunum yetmezliği nedeniyle halen yoğun bakım ünitemizde takip edilmekte olan hastamızın, solunum sıkıntısının derinleşmesi nedeniyle önce solunum cihazına bağlanmış, takiben kalp akciğer makinesine (ECMO) bağlanarak yaşamsal fonksiyonları kontrol altına alınmıştır. Hastamızın genel durumu ciddiyetini korumakta olup, halen yoğun bakım ünitemizde takip ve tedavisi devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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