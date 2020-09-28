Son dakika haberi | Mustafa Denizli'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu: "Biri kazansa diğerine yazık olurdu"

“Keşke gollü berabere bitseydi de derbideki mücadelenin en azından bir meyvesi gibi olabilirdi. Öyle bir derbi oldu ki biri kazansa diğerine yazık olurdu.”

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin heyecanını efsane teknik direktör Mustafa Denizli ile birlikte yaşadık. Biz sorduk o yanıtladı. İşte Denizli’nin derbi yorumları:

· Galatasaray ve Fenerbahçe maça nasıl başladı?

Her iki takım da beklediğim gibi maça başladı. Heyecanı yüksek bir maç oldu ilk yarıda ama kalite aynı seviyede değildi. Yine de tempolu bir maç oldu ilk yarı itibariyle. Galatasaray’ın ilk yarıda sol kanatta Arda, Linnes ve Emre ile yaşadığı atağa çıkma sıkıntısı Fenerbahçe’yi daha etkili kıldı. Fenerbahçe, her iki kanadı da Galatasaray’dan daha fazla kullandı. Ancak top kayıpları beklenenin oldukça üzerinde oldu. Fazla gol pozisyonu olmayan ama heyecan olan bir 45 dakikaydı diyebiliriz.

FALCAO TEK KALDI

· Luyindama-Marcao ve Tisserand-Lemos ikililerinden hangisi daha etkiliydi?

Tisserand ve Lemos ikilisi karşısında sadece Falcao vardı ve fazla zorlanmadılar. Thiam’ın içeri girmesi Ozan’ın üçüncü kişi olarak presiyle Luyindama-Marcao ikilisini daha fazla yıprattılar. Özellikle Luyindama’nın ikili mücadelelerde son derece dikkatli olması lazım. Kritik bir çizgide devam ediyor maça.

· İlk yarının genelinde üstün olan taraf hangi takımdı?

Orta sahada Galatasaray’ın Fenerbahçe’nin biraz daha gerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Fenerbahçe hava toplarından Galatasaray’dan daha avantajlı. Luyindama ve Marcao gerekeni yapıyor ama direkt kullanılan hava toplarında Galatasaray’ın fazla bir şansı olmaz.

SOSA VE BELHANDA BU SEFER KENDi ÇiZGiLERiNiN GERiSiNDE KALDI

· İlk yarıda öne çıkan ve hayal kırıklığı olan isimler kimlerdi?

Galatasaray’da Marcoa, Luyindama, Taylan; Fenerbahçe’de Caner, kaleci Altay ve Luiz Gustavo ilk yarının iyi isimleriydi. Sosa kendi çizgisinin oldukça gerisinde bir görüntü çizdi. Yine de onun kalitesi her zaman oyunun rengini değiştirebilir. Keza Arda da zaman zaman iyi hareketler yaptı ama Belhanda ilk yarının olumsuz isimlerindendi ve beklediğimiz etkinlikle Galatasaray hücumları olmadı.

· İkinci yarıda ne gibi değişiklikler bekliyorsunuz?

Muhtemelen Emre Kılınç ya da Arda Turan tercihlerinden birini kullanabilir Fatih hoca. Etebo’yu kullanmak isteyecekti. Fizik olarak oyuna katkı sağlayacak Diagne, Donk ve Babel var. Onlardan da istifade etme şansı var. Erol Bulut ise Samatta’yı muhtemelen ikinci yarıda oyuna sürebilir.

YÜKSEK KALiTE YOKTU AMA ADINA YARAŞIR BiR DERBi OLDU

· Sezonun ilk derbisinden gol sesi çıkmadı. Nasıl bir 90 dakika izledik?

Esasında heyecanı olan, her iki tarafın da maça iyi asıldığı, bazılarının ön plana çıktığı, bazılarının sönük kaldığı bir derbi oldu. Derbiler nerede olursa olsun hiçbir sonuç sürpriz değildir. Genelinde oldukça keyifliydi. Bu maçların taraftarlarla oynandığını düşünürsek onların da heyecanı ve akustiği derbiyi çok farklı anlatmamıza neden olabilirdi. Neticede yüksek bir kalite yoktu ama adına yaraşır bir derbi oldu.

· Her iki teknik adamı ve takımı değerlendirdiğinizde neler söylersiniz?

Gerek Fatih Terim gerekse Erol Bulut maç için gereken her şeyi yaptılar. Ozan Tufan müthiş bir çalışkanlık gösterdi. Ancak bu çalışkanlığına kreatifliği ve üretkenliği ekleyemiyor. Sosa’nın kalitesinden Fenerbahçe’nin öndeki futbolcuları da istifade edemiyor. O da bugün kullandığı toplarda çok etkili olamadı. Sezon başından beri, kazandığı Rize maçı dahil gol yollarında zorlanan bir üretkenlik açısından sıkıntı çeken bir Fenerbahçe var. Buna mutlaka bir çözüm bulmaları lazım. Çalışıyorlar mı çalışıyorlar ama gol bölgeleri farklı unsurların öne çıktığı bir yerdir. Sezon başından beri beklenen görüntüyü veremiyor.

ORTA SAHADA ZAAF

Keşke gollü berabere bitseydi de derbideki mücadelenin en azından bir meyvesi gibi olabilirdi. Galatasaray sezon başındaki görüntüsüne devam ediyor. Orta sahada ilk yarıda zaaf gösterdiler. Emre, Belhanda, Feghouli, Arda ve Falcao beşlisi kendi çizgilerini aşamadı. Ve Galatasaray burada biraz sıkıntı yaşadı. Genelinde öyle bir derbi oldu ki biri kazansa diğerine yazık oldu diyebileceğimiz maçlardan biriydi.



BÜYÜK FUTBOLCULARIN ARTIK TÜRKiYE’YE GELME ŞANSI ÇOK AZ

· 2000’den sonra derbilerin havası değişti mi?

2000’lerden sonra derbilerde görev yapan yerli ve yabancı yıldızları şöyle bir aklınızdan geçirin. Hagi, Alex, Popescu, Rapaic, Emre, Arda, Burak... Bu kadar sayıdaki yıldızdan sonra derbilerde “Ben şunun için maça gideceğim” diyebileceğimiz bir tane futbolcu kaldı mı? 15-20 sene önce büyük takımlarda oynayan bir çok futbolcuyu taraftarı olmayanlar da izlemeye gidiyordu. Artık böyle bir şey yok. Büyük takımlar büyük futbolculardan oluşur. Mükemmel futbol onlarla ortaya çıkar. Bundan sonra da Türkiye’ye yabancı gelme şansı da yok denecek kadar az.

· Oldukça centilmence geçen bir derbi izledik...

İki takım ‘şartlar ne olursa olsun sahada mücadelemizi sürdürürüz’ mesajını çok güzel verdi. Bu kadar kart çıkmasına rağmen hiçbir agresif hareketle karşılaşmadık. Bu manada fevkalade iyi bir derbi izledik. Her şeyi yaptılar ama asla aşırıya kaçmadılar. Rakiplerine, hakeme ve kendilerini izleyen milyonlara karşı hepsi sınıfı geçti.

· Kaleciler arasında kim daha öne çıktı?

Kaleci Altay’ın yaptığı kurtarışları Fatih yapmadı. Takımı adına daha efektif olan Altay’dı. Fatih’i zorlayacak Fenerbahçe atakları olmadı.

HAKEM BiRKAÇ POZiSYONU ATLADI

· Hakemi nasıl buldunuz?

Hakemin birkaç atladığı pozisyon var. Çıkması gereken kartlar çıkmadı. Çıkmaması gereken kartlar çıktı. Ama bunların hepsi doğaldır.

· Maçın genelinde en beğendiğiniz isimler kimler oldu?

Ozan’ı ve Taylan’ı çok beğendim. Kaleci Altay ile her iki takımın stoperleri oldukça iyiydi.

· Fenerbahçe’nin yeni transferi Samatta’yı nasıl buldunuz?

Bazı futbolcu tipleri vardır ve nasıl kullanıldığı önemlidir. Samatta’nın özelliklerinden faydalanacak isimler Caner’le Gökhan olur. Tabi bunların arasına Sosa’yı da ekleyebiliriz.

· Zemini nasıl buldunuz?

Bunu tüm takımlar için söylüyorum. Futbolun son derece düşük kalitede oynandığı bir lig başladı. Sahada seyirci yok , sahada futbol yok, sahada futbol oynanması için zemin de yok. Sene başında bir iki tane zemin hariç zeminler sanki üzerinde yüzer, biner maç oynanmış gibi. Birçok takımın zemini futbol oynanmaması için yapılmış gibi.

MAÇIN ADAMI:

Her şeye rağmen Altay diyebiliriz.

MAÇIN HAMLESi:

İkinci yarıda Fatih hocanın yaptığı hamlelerdi. Oyunu tekrar fiziksel ve ofansif olarak G.Saray’a döndürdü.

MAÇIN HAYAL KIRIKLIĞI:

Bu kadar efor sarf edip emek veren oyunculara haksızlık olur. Sosa bildiğimiz gibi değildi ama hayal kırıklığı değildi.

MAÇIN KIRILMA ANI:

Emre Kılınç’ın ikinci yarıda 3’e 2 getirdiği bir top vardı. Doğru kullanabilseydi kırılma derbi maçın anı olabilirdi.