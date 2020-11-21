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Son Dakika Haberi | Muhteşem ikili Beşiktaş'ı sırtlıyor!
37 yaşındaki Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson ve Cyle Larin, Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Medipol Başakşehir karşısında ilk yarıda Atiba ve Larin'in attığı gollerle 2-0 öne geçti.
Atiba, karşılaşmada attığı gol ve yaptığı asistle yıldızlaşırken, son dört maçında rakip fileleri havalandırmayı başaran Cyle Larin, ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.
Atiba ise çıktığı 7 maçta; 1 gol, 2 asistlik performans gösterdi.
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