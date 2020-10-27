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Futbol
Süleyman ARAT
Haber Giriş: 27.10.2020 - 21:10 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi Mohikan Dünyası taraftarla buluştu

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Son Dakika Haberi Mohikan Dünyası taraftarla buluştu
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Mohikan Dünyası Taraftar applikasyonu dün akşam internet üzerinden Fenerbahçe taraftarıyla buluştu.

Ülker Spors Arena’dan internet üzerinden yapılan geniş katılımlı toplantıyı oyuncu İlker Ayrık sunarken, törende Başkan Ali Koç Yönetim kurulu üyeleri, Emre Belözoğlu ve Nejat İşler katıldı.

Basketbolcu Gigi Datome ve eski futbolcu Luciano salona canlı bağlanınca önce Emre Belözoğlu konuşulanları İtalyanca ve İspanyolca tercüme etti son bölüme eski tercüman Samet Güzel yetişti ve görevi devraldı. O arada Emre Belözoğlu Lucianu’ya bize Brezilya’dan kendin gibi yetenekli oyuncular bul’ demesi alkış aldı.

İlker Ayrık’ın sorduğu ‘Çocukluğunda en çok kimin elini tutarak sahaya çıkmak isterdin’ sorusuna Belözoğlu ‘Oğuz Çetin’ cevabını verirken, ‘Spiker olsan en çok hangi maçı anlatmak isterdin’ sorusuna ise ‘2010-11 sezonundaki haklı şampiyonluğumuzu ilan ettiğimiz son Sivas maçını’ diye cevap verdi.

Son Dakika Haberi Mohikan Dünyası taraftarla buluştu

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