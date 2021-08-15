Son Dakika Haberi... Mohamed Salah'ın şovu sonrası Liverpool'da kriz! Menajerinin paylaşımı ve taraftar isyanı...

Premier Lig'de Norwich City ile Liverpool arasında oynanan mücadele, Mohamed Salah krizine yol açtı.

Mücadeleyi Merseyside ekibi 3-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmanın 26 ve 65. dakikalarda asist yapan Salah, 74. dakikada Norwich ağlarını havalandırarak maça damgasını vurdu.

İLK MAÇTA REKOR KIRDI

Takımının son golünü kaydeden ve iki asistle oynayan Salah, Premier Lig tarihinde üst üste 5 sezonda ilk haftada gol atan ilk oyuncu oldu

MAÇ ESNASINDA PAYLAŞIM

Liverpool'dan henüz yeni sözleşme teklifi almadıklarını sık sık vurgulayan Salah cephesinden maç esnasında dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Salah'ın menajeri Ramy Abbas, yıldız futbolcunun golünden sonra "Umarım izliyorlardır" şeklinde tweet attı.

LIVERPOOL TARAFTARINDAN İSYAN

Salah'ın performansı ve menajerinin paylaşımı sonrası Liverpoollu taraftarlar da çok sayıda paylaşımda bulundu.

İşte yapılan bazı paylaşımlar;

- "Salah'ın sözleşmesini uzatın yoksa isyan ederiz"

- "Salah ile artık yeni sözleşme imzalayın"

- "Salah, Messi kadar elit bir oyuncu"

REAL MADRID İHTİMALİ

Kylian Mbappe'yi transfer listesinin ilk sırasına alan Real Madrid, Fransız yıldızın pahalı olması sebebiyle Mohamed Salah için girişimde bulunabileceği belirtiliyor.

SALAH: 'KİMSE BENİMLE KONUŞMUYOR'

Mohamed Salah, henüz kontrat teklifi almaması hakkında "Kulüpte kimse bu konu hakkında benimle konuşmuyor. Bu yüzden bir şey diyemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Liverpool ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu, Merseyside ekibiyle 204 maçta 126 gol attı ve 49 asist yaptı.