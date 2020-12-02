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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 18:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Misli.com 3. Lig'de yarın oynanması gereken Silivrispor- Muğlaspor maçı ertelendi

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Son Dakika Haberi | Misli.com 3. Lig'de yarın oynanması gereken Silivrispor- Muğlaspor maçı ertelendi
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Misli.com 3. Lig'de yarın oynanması gereken Silivrispor-Muğlaspor maçının, ev sahibi takımın bazı idari personel ve futbolcularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Muğlaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Misli.com. 3. Lig 4. Grup'ta 12. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda oynanacak maç öncesinde

Silivrispor'da 17'si futbolcu 22 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle maçın TFF tarafından ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, Muğlaspor takımının maç için şu an İstanbul'da bulunduğu ancak erteleme nedeniyle geri dönüş yolculuğuna başlandığı ifade edildi.

Muğlaspor'da da dün teknik heyet, idari personel ve futbolcudan oluşan 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

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