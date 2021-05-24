Son Dakika Haberi: Misli.com 2. Lig play-off'ta Hekimoğlu Trabzon'u eleyen Kocaelispor finalde! Batuhan Karadeniz'in golleri yetmedi
Misli.com 2. Lig’de play-off yarı final rövanş maçında Hekimoğlu Trabzon'la 2-2 berabere kalan Kocaelispor, adını finale yazdırdı. Hekimoğlu Trabzon'da Batuhan Karadeniz, 2 gol kaydetse de tura yetmedi.
TFF 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Misli.com 2. Lig play-off yarı final ilk maçında Kocaelispor'la 0-0 berabere kalan Hekimoğlu Trabzon, Batuhan Karadeniz'in 2 gol atarak yıldızlaştığı rövanşta rakibiyle 2-2 berabere kaldı ve elendi.
Misli.com 2. Lig’de play-off'ta finale yükselen Kocaelispor'a turu getiren golleri 18'de İrfan Başaran ve 90+1'de penaltıdan Mustafa Tahir attı. Hekimoğlu Trabzon'un gollerini ise 60 ve 77. dakikalarda Batuhan Karadeniz kaydetti.
Yarı finalin diğer ayağında Sakaryaspor ile Kırşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.
Batuhan Karadeniz yetmedi
Bu sezon Hekimoğlu Trabzon formasıyla toplamda 38 maça çıkan Batuhan, 30 gol atıp 8 de asist yaparak performansıyla göz doldurdu.
Toplamda 40 gole katkı yapan Batuhan'ın bu performansı, Hekimoğlu Trabzon'u finale çıkarmaya yetmese de oyuncunun adı Süper Lig ekipleriyle anılmaya başladı.