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Futbol
Haber Giriş: 07.09.2021 - 08:51 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi: Mısır'da Mostafa Mohamed'e ceza şoku!

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Son Dakika Haberi: Mısır'da Mostafa Mohamed'e ceza şoku!

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'in, Gabon karşısında milli takımına beraberliği getiren gol sonrası bulunduğu söylemler ve hareketler nedeniyle Mısır Futbol Federasyonu tarafından cezalandırılması bekleniyor.

Galatasaray 'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Gabon karşısında 90. dakikada Mısır Milli Takımı'na beraberliği getiren gole imza atmıştı. Sonradan oyuna girdikten sonra golünü atan Mostafa Mohamed, golün ardından ve maçın sonunda kameralara da yansıyan şekilde agresif bir tavırla söylenmişti.

Fanatik'te yer alan habere göre Mısır Futbol Federasyonu, Mostafa Mohamed'in agresif hareketlerini cezasız bırakmayacak. Ekim ayında 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak iki Libya maçında Mostafa Mohamed'in kadroya çağrılmayacağı iddia ediliyor.

Mısır Futbol Federasyonu'nda ceza konusundaki Mohamed'e ceza konusundaki genel eğilimin Libya maçları kadrosundan çıkarmak olduğu belirtilmekte.

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Son Dakika Haberi: Mısırda Mostafa Mohamede ceza şoku

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