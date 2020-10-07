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Haber Giriş: 07.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Milliler, Rusya öncesi Almanya ile karşılaşıyor!

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Son dakika haberi | Milliler, Rusya öncesi Almanya ile karşılaşıyor!
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Milli Takım, Uluslar Ligi’ndeki Rusya sınavı öncesi bugün Almanya’ya konuk oluyor...

Ay yıldızı ekibin Köln’de Almanya’ya konuk olacağı karşılaşma TSi 21.45’te başlayacak. Milli Takım’da teknik direktör Şenol Güneş’in birçok ismi denemesi bekleniyor. Almanya’da da Joachim Löw bugün alternatif bir kadro sahaya sürecek.

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi sınavı öncesi özel maçta bugün deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek. Köln Stadı’nda oynanacak mücadele TSi 21.45’te başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayımlanacak. A Milli Takım, Almanya maçının ardından, UEFA Uluslar B Ligi’nde 11 Ekim Pazar günü Moskova’da Rusya’ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul’da Sırbistan’ı ağırlayacak.

Son dakika haberi | Milliler, Rusya öncesi Almanya ile karşılaşıyor

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