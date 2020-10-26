Son Dakika Haberi | Milli yüzücü Emre Sakçı'dan Avrupa rekoru!

Olimpik yüzücü Emre Sakçı, International Swimming League'de 50 metre kurbağalamadaki 25.50’lik derecesiyle yarışı birinci sırada tamamladı.



Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de devam eden International Swimming Leaguede mücadele eden Fenerbahçe Kulübü olimpik sporcusu Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamadaki 25.50’lik derecesiyle yarışı birinci tamamdı.

Başarılı sporcu aynı zamanda 50 metre kurbağalama kısa kulvar Avrupa Büyükler rekorunu da kırdı.

Sakçı bu derecesiyle, bu klasmanda tarihin en hızlı üçüncü yüzücüsü olurken, tarihin en iyi altıncı derecesini yaptı.

Bakan Kasapoğlu, Avrupa rekoru kıran milli yüzücü Emre Sakçı'ya kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yüzme Ligi'nde 50 metre kurbağalamada 25.50'lik derecesiyle Avrupa rekoru kırarak birinci olan milli yüzücü Emre Sakçı'yı tebrik etti.



Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası Yüzme Ligi ikinci haftasında 50 metre kurbağalamadaki 25.50'lik derecesiyle Avrupa rekoru kıran milli yüzücümüz Emre Sakçı'yı yürekten kutluyorum. Genç sporcumuz kısa sürede katettiği gelişme ve kazandığı önemli başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. İnanıyorum ki çok yakın zamanda milli yüzücümüz daha nice başarılar ile yüzümüzü güldürecek ve ülkemize çok büyük sevinçler yaşatacak. Genç sporcumuzun başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

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