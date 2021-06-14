Son Dakika Haberi: Milli Takım'da işler değişiyor! Şenol Güneş'ten İtalya sonrası radikal kararlar...

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - 1- Savunmaya yardım için kanatlara Cengiz Ünder monte edilecek.

2- İrfan Can veya Taylan’dan biri orta sahada görev alacak.

3- Merih Demiral stoperdeki yerini Ozan Kabak’a bırakabilir.

4- Ön liberoda Okay’ın yerine Kaan Ayhan’ın oynaması yüksek ihtimal.

İtalya karşısında etkisiz bir futbol sergileyen ve sahadan 3-0’lık skorla yenik ayrılan A Milli Takım’da Teknik Direktör Şenol Güneş, önemli değişikliklere imza atma hazırlığında.

‘BU MAÇI UNUTUN’

Son derece moralsiz olan futbolcularına maç bitimi, “Bu karşılaşmayı unutun. Hem de benim çıkaracağımız dersler var. Sadece o dersleri alalım. Daha önce başardık, yine başaracağız” mesajı veren Güneş, oyuncu tercihlerini gözden geçirecek. Bir üst tura çıkmak adına tüm ekibi ile yoğun mesai harcayan tecrübeli teknik adam, çarşamba günkü Galler mücadelesinde farklı bir kadro sahaya sürecek.

TEK MEVKi KESiN...

Güneş sadece bir pozisyonda net... İtalya önünde topu oyuna sokma konusunda eleştirilen kaleci Uğurcan Çakır, Güneş’in bu maçta da tercihi olacak. İşte Şenol Güneş’in İtalya karşılaşması sonrasında aldığı kararlar ve yapmayı düşündüğü hamleler...

Yusuf’un yerine Cengiz Ünder

Şenol Güneş kanatlarda değişim yapmaya hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adam çarşamba günü ilk 11’de Yusuf Yazıcı’nın yerine Cengiz Ünder’e görev verecek.

Güneş, İtalya karşısında oyuna girdikten sonra yarattığımız iki tehlikede de imzası bulanan Cengiz’i form olarak daha önde gördüğü, milli futbolcudan kanat beklerine de yardım edip işin savunma kısmına da destek vermesini istediği öğrenildi. Teknik ekipte, Yusuf’un özellikle savunmaya yardım konusunda zayıf olduğu görüşü öne çıktı.

Stoperde Premier Lig formülü

Orta sahada değişim yapmayı planlayan Şenol hocanın teknik kapasitesi daha yüksek olan İrfan Can Kahveci ile Taylan Antalyalı arasında bir tercih yapıp, bunlardan birini ilk 11’e monte etmeyi düşündüğü ifade edildi.

Stoperde Merih, pas hataları nedeniyle eleştirilirken, Premier Lig’de oynayan futbolculardan kurulu Galler karşısında bu ligde forma giyen iki isim, Çağlar ve Ozan Kabak’la ile stoper hattını oluşturma formülünün öne çıktığı ve değerlendirildiği öğrenildi.

İki bölgede büyük rekabet var

Şenol hocanın aynı zamanda özellikle üzerinde durduğu iki bölgenin daha olduğu biliniyor. Bunlardan ilki ön libero... Bu noktada İtalya maçının aksine Galler mücadelesinde Kaan Ayhan’ı sahada görebiliriz.

Takımda bir başka forma rekabeti ise Kenan Karaman ve Halil Dervişoğlu arasında yaşanacak. Tecrübeli teknik adam antrenman performansını her geçen gün yükselten ve İtalya maçında oyuna sonradan dahil ettiği Halil Dervişoğlu ile Kenan arasında bir değişime gidebilir.

ROMA’DA 6 KURTARIŞ YAPTI

Trabzonspor’da çok başarılı bir sezon geçiren Uğurcan Çakır, İtalya maçında tam 6 kurtarış yapmasına karşın kalesinde 3 gole engel olamadı. Genç kaleci topu oyuna sokma konusunda eleştirilse de Güneş’in ona güveni tam.

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