Son Dakika Haberi | Milli Takım'a dev sponsor!
Dünyanın en büyük 5 akıllı telefon üreticisi arasında yer alan Vivo, Türkiye A Futbol Milli Takımı’nın ana sponsoru oldu.
Spor Arena / Koray DURKAL - İmza törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Vivo Türkiye CEO’su Andrew Liu video konferans yöntemiyle, TFF Yönetim Kurulu üyesi Alkın Kalkavan, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Vivo Türkiye Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu Kıran Riva’dan katıldı.
Nihat Özdemir, törende yaptığı konuşmada, pandemiye rağmen sponsor gelirlerini yüzde 42 oranında artırdıklarını söyledi.
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