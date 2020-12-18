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Haber Giriş: 18.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Milli Takım'a dev sponsor!

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Son Dakika Haberi | Milli Takım'a dev sponsor!
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Dünyanın en büyük 5 akıllı telefon üreticisi arasında yer alan Vivo, Türkiye A Futbol Milli Takımı’nın ana sponsoru oldu.

Spor Arena / Koray DURKAL - İmza törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Vivo Türkiye CEO’su Andrew Liu video konferans yöntemiyle, TFF Yönetim Kurulu üyesi Alkın Kalkavan, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Vivo Türkiye Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu Kıran Riva’dan katıldı.

Nihat Özdemir, törende yaptığı konuşmada, pandemiye rağmen sponsor gelirlerini yüzde 42 oranında artırdıklarını söyledi.

 

Son Dakika Haberi | Milli Takıma dev sponsor

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