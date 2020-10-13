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GeriFutbol Son dakika haberi | Milli ara sonrası 'Fırtına' kopacak!
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Futbol
Haber Giriş: 13.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Milli ara sonrası 'Fırtına' kopacak!

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Trabzonspor’da hedef milli maçlar dönüşünde ligde 3’te 3...

Art arda Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile oynayacak bordo mavililer İstanbul takımlarına karşı çıkacağı bu seride kayıp istemiyor.

Milli aranın ardından tam kadro sahaya çıkmayı planlayan Trabzonspor’da teknik direktör Eddie Newton ligde seri galibiyetler hedefliyor. Üst üste İstanbul ekipleriyle karşılaşacak olan bordo mavililer Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarını kayıpsız geçerek lige ağırlığını koymak istiyor. Eddie Newton eski oyuncularla, yeni transferleri milli arada kaynaştırmak için önemli bir fırsat yakalarken ideal kadrosuyla çıkacağı Başakşehir maçıyla birlikte seri galibiyetlere baylamayı hedefliyor.

GEÇEN SEZON HİÇ YENİLMEDİ

Karadeniz ekibi geçen sezon İstanbul’un 5 takımına karşı 4 galibiyet ve 6 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo mavililerin uzun yıllar sonra yakaladığı bu istatistik bu sezon sahasında oynadığı 3-1’lık Beşiktaş mağlubiyeti ile bozulmuştu.

Son dakika haberi | Milli ara sonrası Fırtına kopacak

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