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GeriFutbol Son dakika haberi | Milan'ın golcüsü İbrahimovic koronavirüsü yendi
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Futbol
Haber Giriş: 09.10.2020 - 19:46 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Milan'ın golcüsü İbrahimovic koronavirüsü yendi

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattığı bildirildi.

Milan Kulübünün açıklamasında, İbrahimovic'e yapılan son iki Kovid-19 testinin negatif çıktığı, Milano kenti sağlık yetkililerinin de oyuncunun karantinasına son verdiği belirtildi.

İbrahimovic ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sen iyileştin. Sağlık makamları karantinanın bittiğini bildirdi. Sen çıkabilirsin." ifadelerini
kullandı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, 24 Eylül'de 39 yaşındaki golcüsünün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve oyuncunun kendisini karantinaya aldığını
duyurmuştu.

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