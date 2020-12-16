Son Dakika Haberi | Milan'da flaş Hakan Çalhanoğlu gelişmesi!
Milan yönetimi ile Hakan Çalhanoğlu, sözleşme yenilemek için yapılan görüşmede anlaşmaya varamadı.
Milan'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu krizi devam ediyor.
İtalya basınında yer alan habere göre; Hakan Çalhanoğlu ve Milan yetkilerinin katıldığı toplantı sona erdi ve herhangi bir sonuca varılamadı.
Milan'ın milli oyuncuya yıllık 3.5 milyon euro maaş önerdiği ancak Hakan Çalhanoğlu'nun 5 milyon euro talep ettiği belirtiliyor.
Serie A ekibinde bu sezon 17 maçta forma giyen Hakan Çalhanoğlu, 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
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