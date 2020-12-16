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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Milan'da flaş Hakan Çalhanoğlu gelişmesi!
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Futbol
Haber Giriş: 16.12.2020 - 19:01 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Milan'da flaş Hakan Çalhanoğlu gelişmesi!

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Son Dakika Haberi | Milan'da flaş Hakan Çalhanoğlu gelişmesi!
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Milan yönetimi ile Hakan Çalhanoğlu, sözleşme yenilemek için yapılan görüşmede anlaşmaya varamadı.

Milan'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu krizi devam ediyor.

İtalya basınında yer alan habere göre; Hakan Çalhanoğlu ve Milan yetkilerinin katıldığı toplantı sona erdi ve herhangi bir sonuca varılamadı.

Milan'ın milli oyuncuya yıllık 3.5 milyon euro maaş önerdiği ancak Hakan Çalhanoğlu'nun 5 milyon euro talep ettiği belirtiliyor.

Serie A ekibinde bu sezon 17 maçta forma giyen Hakan Çalhanoğlu, 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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