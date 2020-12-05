Son Dakika Haberi | Milan, Ozan Kabak için kapıyı çalacak!

Sezon başında Ozan Kabak için Schalke’nin kapısını çalan AC Milan’ın Türk yıldızdan vazgeçmediği ve devre arasında bir deneme daha yapacağı öne sürüldü.

La Gazzetta dello Sport’a göre Milan bu transfer için 15 milyon Euro ayırdı ancak Schalke’nin 20 milyon Euro’dan aşağı inmeye niyeti yok.

Schalke Sportif Direktörü Jochen Schneider “Ekonomik açıdan hâlâ çok zor günler geçiriyoruz. Bu nedenle herhangi bir transfer teklifini göz ardı edemeyiz” diye konuştu.

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