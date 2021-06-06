Son Dakika Haberi: MHK Başkanı Serdar Tatlı: "Şu hakemi istemiyorum dönemi artık bitti"

Spor Arena - Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar tatlı pandemi koşulları ve sıkıştırılmış fikstür nedeniyle çok zor ve yoğun mesai harcadıkları bir sezonu başarılı bir şekilde geride bıraktıklarını söyledi. Sezon boyunca zaman zaman ağır eleştirililerin hedefindeki isim olan Serdar tatlı merak edilen her şeyi Hürriyet’e anlattı:

DERS ÇIKARACAĞIM BAZI ŞEYLER OLDU

Geçen sezonla ilgili özeleştiri yaptığınızda, ne söylersiniz?

Sezon sonunda kamuoyunun genel değerlendirmesine baktığımızda bizim ve hakemlerimizin başarılı bir sezon geçirdiğimiz görüşü hakimiyet kazandı. Kurul üyesi arkadaşlarımla birlikte yoğun bir mesai harcadık. Ancak burada en önemli pay hiçbir soru işareti oluşmasına izin vermeyen hakemlerimizindir. Tabii ki sezon boyunca aldığım kararlarla ilgili bir öz eleştiri yapıyorum. Elbette ders çıkaracağım bazı şeyler de oldu. İzin verirseniz bu bende kalsın.

Kimse ile inatlaşma mesajımız yok

Halil Umut Meler ve Mete Kalkavan’ı art arda aynı takımların maçlarına atadınız. Vermek istediğiniz mesaj neydi? Uygulama sürecek mi?

Hem Halil Umut Meler hem de Mete Kalkavan’ın aynı takımların müsabakalarına arka arkaya görevlendirilmelerindeki mesajımız, hiçbir şekilde herhangi bir kulüple inatlaşma anlamı taşımıyordu. Yıllardan beri süre gelen birçok kulübümüzün yöneticilerinin bazı hakemlerimizi müsabakalarına istememesine karşı belki de ilk defa gösterilen bir reaksiyon gibi görüldü.

BAŞARILI HAKEMLERi KORUMAK iÇiNDi

Ancak bu tip istek ve taleplere katılmadığımızın, bizim kriterlerimize göre başarılı olmuş ve kamuoyunda da takdir görmüş, başarılı maç yöneten hakemlerimizi koruma adına atılmış adımlardı. Yeri gelmişken şunu da belirtmekte fayda var; önümüzdeki sezon da her hakemimiz, her takımın müsabakasında görev alacak.

ALi KOÇ’U ATAYANLAR DAHA ÖZENLi OLMALIYDI

F.Bahçe-A.Gücü U19 maçına Ali Koç isimli hakem atandı. Hakemi değil, atayanı görevden uzaklaştırdınız. Bu konuda neler yaşandı?

Ülkemizde aynı ad ve soyadına sahip ve akrabalık ilişkisi olmayan birçok kişi bulunmakta. Bu isim benzerlikleri her sektörde olabilir. Dolayısıyla hakem camiasının içinde de bulunacaktır. Bu hakemlerin müsabakalara tayin edilmesi ile ilgili bir kısıtlama da yoktur. Ancak; İstanbul’da pandemi dolayısıyla haftada ortalama sadece 5-6 müsabakanın oynandığı bir ortamda, İl Hakem Kurulu’nun daha dikkatli, özenli ve tartışmalardan uzak atamalar yapması beklenir. Bu hassasiyetler gözetilmeyince de MHK olarak böyle bir tasarrufa gitmeyi tercih ettik.

VAR’DA AST-ÜST iLiŞKiSi YOK

‘Sahadaki kendinden çok tecrübeli ise Var çağıramıyor’’ deniliyor. var’da ast-üst ilişkisi var mı?

Ast-üst ilişkisi sahaya taşınacak bir konu değil. Hem sahadaki, hem de VAR odasındaki hakemin ortak amacı: Protokolü uygulayarak doğru kararı vermek. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu değildir. Hem hakemin hem de VAR’ın tek düşüncesi görevini en iyi şekilde yapmaktır. Bu ast-üst ilişkisi konusu algı oluşturma çabasından öte bir şey değil. Kaldı ki, öyle bir izlenim olursa, gerekeni yapacağımızdan kimse etmesin.

BENi GÖREVE TFF BAŞKANI SAYIN ÖZDEMiR GETiRDi

“Beni birilerinin, Rıdvan Dilmen’in göreve getirdiği iddia edildi. Bana Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı teklifini TFF Başkanımız sayın Nihat Özdemir, kendisi ile birebir yaptığımız görüşmede yaptı.”

ATAMALARDA SON KARAR BANA AiTTiR

Hakem atamalarını 2 kişi mi yapıyor? Metin tokat için yapılan eleştirilere ne diyeceksiniz? atamalardan hakemler bir mesaj alıyor mu?

Öncelikle Merkez Hakem Kurulu, UEFA Konvansiyonu’nun belirlediği kriterlere uygun olarak görev yapmaktadır. Hatta geçtiğimiz nisan ayında yapılan UEFA Hakem Konvansiyonu denetlemesinden de çok başarılı bir sonuç aldık.

DiĞER ÜYELERLE iŞ BiRLiĞi iÇiNDEYiZ

MHK bir başkan ve 8 üyeden oluşur. Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMiK) başkan dahil 3 üyeden oluşur ve profesyonel liglerdeki hakem ve gözlemci atamalarını yapar. Diğer üyeler de bölgelerindeki hakemleri takip ederek, performanslarını ve gelişimlerini PMiK ile paylaşıp

önerilerde bulunurlar. 2. ve 3. Lig atamaları da diğer kurul üyelerimizle iş birliği içinde yapılır.

PMiK’TE PLANLAMAYI BiRLiKTE YAPARIZ

PMiK’te başkan olarak ben, Metin Tokat ve Erol Ersoy görev yapıyoruz. Geçtiğimiz sezon yapılan atamalar bu görev bölümüne uygun şekilde oldu. PMiK olarak haftalık etap planlamasını birlikte yaparız, üzerinde çalışırız, ancak son karar bana aittir.

ATAMA iLE MESAJ VERiLMESi SÖZ KONUSU DEĞiL

Yapılan atamalardan hakemlerin bir mesaj alması hiçbir şekilde söz konusu değildir. Bizim her takıma eşit mesafede olduğumuzu kadrodaki tüm hakemlerimiz bilir. Yaptığımız bütün atamalarla bu mesajı açık şekilde verdiğimizi düşünüyorum.

METiN TOKAT BÜYÜK ÇABA HARCADI

Bütün kurul üyesi arkadaşlarım gibi Metin tokat da kendisine verilen sorumluluğu yerine getirme konusunda büyük çaba ve emek harcadı. Özellikle 2. ve 3. Lig etaplarının planlanmasına yoğunlaşarak görevini yaptı

YENi SEZONDA DA YENi YÜZLER OLAcAK

Bu sezon Süper Lig’de yeni ve genç isimlere görev verdiniz. Karşılığını alabildiniz mi? Gelecek sezon farklı isimleri de görecek miyiz?

7 hakemimiz ilk defa Süper Lig’de görev aldı. Genelde görev alan bu arkadaşlarımızın performansları spor kamuoyu tarafından kabul gördü. Aynı zamanda kadrodaki diğer hakemlerinize de motivasyon ve yeni hedefler getirdi. Aynı şekilde önümüzdeki sezon da yeni yüzlere şans vermeyi planlıyoruz.

‘ŞiMŞEK VAR SINAVINI GEÇEMEDi’ BiLGiSi EKSiK

“FIFA ve UEFA’nın düzenlediği tüm eğitimlere katıldı. Hatta UEFA tarafından Riva’da gerçekleştirilen ve Avrupa’daki FIFA hakemlerinin katıldığı VAR eğitimlerinde de UEFA tarafından VAR eğitimcisi olarak görevlendirildi.”

Barış Şimşek’in UEFA’da var sınavını geçemediği yönünde bir iddiası oldu F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un. Bu konudaki yorumunuz nedir?

Bu soruya geç de olsa cevap verebilmemiz, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından önemli. Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Barış şimşek, ülkemizde VAR uygulanmaya başladığında faal hakem olarak görev yapıyordu. Sakatlığı nedeniyle sahadan bir süre uzak kalmış olsa da, hem sahada hem de VAR olarak görev alabilmek için gerekli olan, o dönem IFAB tarafından verilen VAR sertifikasını aldı ve birçok müsabakada da VAR olarak görev yaptı.

FIFA HAKEMLERiNE RiVA’DA EĞiTiM VERDi

Sakatlığı nedeniyle hakemliği bıraktıktan sonra, VAR Koordinatörü olarak görevlendirilmesi de prosedürlere uygundu. Bu görevi süresince de FIFA ve UEFA’nın düzenlediği tüm eğitimlere katıldı. Hatta UEFA tarafından Riva’da gerçekleştirilen ve Avrupa’daki FIFA hakemlerinin katıldığı VAR eğitimlerinde UEFA tarafından VAR eğitimcisi olarak görevlendirildi. Dolayısıyla Barış Şimşek’in VAR konusundaki sınavları geçemediğine dair yapılan yorumlarda bilgi eksikliği var.

FIRAT AYDINUS’UN PERFORMANSI BiZi DÜŞÜNMEYE iTTi

Yaş haddinden emeklilik kriterleri değişti. Bu sadece Fırat Aydınus ve Tarık Ongun için mi yapıldı?

Artık pek çok ülkede yaş sınırları kalkıyor. Çünkü hakemlikte tecrübe çok değerli. Her bir hakeme yıllar boyunca çok büyük yatırımlar yapılıyor. Bir hakem kendisini fiziksel ve mental olarak hazır hissettiği sürece, tecrübesi ve birikiminden faydalanmak kadar doğal bir durum olamaz. Fırat Aydınus bu sezon performansı çok iyi olan hakemlerimizden biriydi. Bu performans bizi yukarıda anlattığım şekilde düşünmeye sevk etti. Bu sadece bu yıla özel bir değişiklik değil. İlerleyen yıllarda da bundan faydalanacak hakemlerimiz olacaktır. ,

EĞiTiM AMAÇLI DiNLENEBiLiR

VAR tartışıldığında, kayıtların dinlenmesi talep ediliyor... Böyle bir ihtimal var mı?

FIFA buna sıcak bakmıyor. Bazı ülkelerde münferit uygulamalar olsa da FIFA’nın tavrı bu. Ancak eğitim amaçlı kullanılmasında bir sakınca görmüyor.

HAKEMiN VAR ÇAĞRISINI REDDETMESi MÜMKÜN DEĞiL

Bir hakeme izleme tavsiyesi olduğunda o hakemin monitöre gitmeme ihtimali var mı?

VAR Protokolüne baktığımızda, “İncelemeyi sadece hakem başlatabilir” diyor. Yani teorik olarak böyle bir durum mümkün. Ancak uygulamada olması pek mümkün değil. Yani VAR’ın hakemi çağırması ama hakemin izlemeyi reddetmesi mümkün olamaz. Zaten şu ana kadar da öyle bir durum hiç yaşanmadı.

VAR-AVAR ATAMALARINI BEN YAPIYORUM

Var-aVar atamalarını kim yapıyor?

VAR ve AVAR atamalarını ben yapıyorum.

KADIN HAKEMLER SÜPER LiG’DE DE DÜDÜK ÇALACAK

MHK Başkanı olarak gelecekte ne tür projeleriniz var?

Öncelikle mevcut hakemlerimizin saha performanslarını artırmaya yönelik çalışmaları yoğunlaştıracağız. Ayrıca bu yıl kadın hakemlerimizin profesyonel liglerde görev alabilmelerinin önünü açacak adımlar attık. Beklentimiz ve hedefimiz kadın hakemlerimizin, Süper Lig’de de maç yönetebilmelerine zemin hazırlamak.

BİRÇOK MAÇIN VAR SES KAYDINI DiNLEDiM

Sezon içinde var kaydı dinlediniz mi? evet ise, neden ihtiyaç duydunuz?

Birçok maçın kaydını dinledim. Amaç hem hakemler arasında iletişimin nasıl olduğunu duymak, hem bir sorun varsa, onun nereden kaynaklandığını anlamak ve hem de eğitimlerimiz için geri bildirim elde etmek. Bu şekilde, ortada bir hata varsa tespit edip eğitimcilerimizle tekrarlanmaması için neler yapabileceğimize bakıyoruz.

VAR BELKi iLERiDE 2. SARI KARTA MÜDAHALE EDEBiLiR

Elinizde fırsat olsa Var’a ne gibi ekleme yaparsınız?

Gerek oyun kuralları, gerekse VAR protokolü, FIFA ve IFAB’ın ortaklaşa çalışmaları sonucunda ortaya çıkıyor. Ülke federasyonları her iki konuyla ilgili önerilerini bu kurumlara sunuyor ve nihai kararı onlar veriyor. Örneğin kamuoyunda çok sık tartışılan ikinci sarı kartlara müdahale edilmemesi konusu benim de aklımda bulunan bir başlık.

FIFA VE UEFA KURA iLE ATAMAYA SICAK BAKMIYOR

Sizce hakem atamaları kura ile yapılabilir mi? Geçmişte Türkiye’de veya Avrupa’da bunun örnekleri var mı?

Dünyada bunun örneğinin olduğunu sanmıyorum. Bizim ülkemizde çok uzun zaman önce kısa bir süre denendi. Ancak verim alınamadığı görülünce kısa süre içinde vazgeçildi. FIFA ve UEFA’nın da bu tür sistemlere sıcak bakmadığını biliyoruz.

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