Son dakika haberi | Mesut Özil'e tarihi özür!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çektirdiği fotoğraflar sonrası Almanya’da eleştirilere maruz kalan Mesut Özil’le ilgili Alman Futbol Federasyonu’ndan geç de olsa itiraf geldi... Genel Sekreter Curtius “Mesut Özil konusunda hata yaptık” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı makamında ziyaret edip birlikte fotoğraf çektiren, sonrasında Almanya’da ırkçılığa varan ağır eleştirilere maruz kalan Mesut Özil hakkında Almanya Futbol Federasyonu’ndan geç de olsa özür geldi. O dönem Mesut’u yalnız bıraktıklarını belirten Almanya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Dr. Friedrich Curtius, “Benim için şu kesin: Alman Futbol Federasyonu olarak Mesut Özil’de hata yaptık. Biz oyuncumuzdan yana açık tavır almakta geç kaldık. Anlaşmazlık kamuoyunun bir bölümünde nefret ve ırkçılığa dönüştüğünde, Mesut Özil’e sahip çıkamadık” ifadelerini kullandı.

‘Olanlardan ders çıkardık’

Curtius, O dönem Mesut’a ‘Senin arkandayız’ diyemedik. Bu bir hataydı. Bugünkü bakış açısıyla bundan dolayı çok üzgünüz. Gerçi daha sonra bu yönde açık görüş belirttik ama maalesef geç kaldık. Tartışma o kadar ileri bir safhaya varmıştı ki, biz ileri geçemedik. Bu olayda çok haklı olarak eleştirildik ve bundan ders çıkardık” diye konuştu. Curtius “Mesut Özil’le bağlantınız var mı, yoksa bağlantı kurup barışmayı düşünüyor musunuz” sorusuna “Eğer bu aradan sonra birbirimize tekrar yakınlaşabilirsek, anlaşmazlıkları ortadan kaldırabilirsek, buna çok sevinirim. Bu çok güçlü bir sinyal olur” dedi.

‘Mesut düş kırıklığına uğradı’

Söz konusu olaydan sonra Mesut Özil’le şahsen de görüştüğünü anlatan Federasyon Genel Sekreteri Dr. Curtius, “Maalesef federasyon olarak ona doğru dürüst ulaşamadık. O Türkiye kökenli, Gelsenkirchenli bir Alman milliydi. Bana şahsi görüşlerini anlattı. Bu da onun durumunu daha

iyi anlamama katkı sağladı. Çok düş kırıklığına uğramıştı. Federasyonun tavrı dışında uzun süre birlikte çalıştığı bazılarının ona sırt çevirmesine hiç anlam veremiyordu. Onda büyük bir güvensizlik hissettim” diye konuştu.

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