Son dakika haberi | Mesut Özil için Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş iddiası

Mikel Arteta tarafından Arsenal'in Premier Lig ve Avrupa Ligi kadrolarına alınmayan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mesut Özil için ilk seçenek ABD gibi gözüküyor.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre; Türk asıllı Alman oyuncunun Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer olma ihtimali de bulunuyor. İngiltere'deki bahis şirketleri bu anlamda Mesut'un Fenerbahçe'ye transferine 1'e 5, Galatasaray'la anlaşmasına ise 2'ye 11 oran veriyorlar. Beşiktaş da listede ancak Siyah Beyazlılar için verilen oran 1'e 9...

INTER MIAMI, LA GALAXY, NEW YORK CITY

Son yıllarda Avrupa'da yaşı ilerleyen yıldızlara yatırım yaparak futbol dünyasında ses getirmeye çalışan ABD futbol kulüplerinden Inter Miami, LA Galaxy ve New York City FC için İngilizlerin açtığı oran ise 2'ye 7... Şu an üç kulüp için de aynı oran veriliyor. İngilizler Milan transferi için 1'e 8, Mesut'un eski takımı Real Madrid için 1'e 25 ve Manchester United transferi için de 1'e 33 oran veriyorlar.

Premier Lig'de son olarak kendi sahasında Aston Villa'ya 3-0 gibi farklı bir skorla kaybeden Arsenal'de bu maçın ardından bazı taraftarlar Mesut Özil'in takıma geri dönmesi yönünde mesajlar göndermişler, Mesut da bir taraftarın kendisini özlediğini ve takıma dönmesi gerektiğini belirten bir tweet'i de beğenmişti.

32 yaşındaki yıldız oyuncunun Arsenal ile olan sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor. Mesut Özil 2013/2014 sezonu başında Real Madrid'den Arsenal'e 50 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olmuştu. (Fanatik)

