Son dakika haberi | Merih hava kuvvetleri!

İtalya 1. Futbol Ligi’nde geçtiğimiz cumartesi günü oynanan ve 1-1 sona eren Crotone-Juventus karşılaşmasının yıldızı Merih Demiral oldu. Maç boyunca hava toplarında rakiplerine yüzde 90 oranında üstünlük sağlayan milli futbolcu, pas isabeti istatistiğinde de yüzde 95 gibi önemli bir istatistiğe ulaştı. Ancak Merih’in en çok konuşulduğu pozisyon bir hava topu mücadelesinde yaşandı...

Crotone’den Molina ve Reca ile birlikte sıçrayan ve bunda başarılı olan 22 yaşındaki futbolcunun topa vurduğu anda ulaştığı yükseklik İtalyan spor medyasının manşetlerini süsledi.

BAKAN KASAPOĞLU: MAŞALLAH

Merih’in yere paralel bir şekilde rakiplerinin üstüne çıkarak yaptığı kafa vuruşu için İtalyanlar, “Türk Hava Yolları ile tanışın. O artık Juventus formasıyla uçuyor” dedi. Fotoğrafın altında yer alan bilgide Merin’in geçen sezon Sampdoria maçında 2 metre 56 santimetre yüksekliğe ulaşan takım arkadaşı Cristiano Ronaldo’nun çıktığı mesafeye oldukça yakın olduğu belirtildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Twitter’dan ‘Maşallah’ diye yazarak kutladığı milli futbolcunun bu görüntüsü sosyal medyada da geniş yer buldu. Pozisyonun fotoğrafı binlerce kez paylaşılırken, altına birbirinden ilginç yorumlar yapıldı.

MERiH iÇiN NE DEDiLER?

Sen insansın Merih. Uçak değilsin, kendine gel lütfen @hakandedetv O bir kuş, hayır o bir uçak, hayır hayır o Merih Demiral @insta1903gram Sen ne yaptın Merih Demiral, Cristiano görmesin! @isaguzel Ronaldo’yu bilmem ama Merih’in ecdadı Hezarfen Ahmed Çelebi @seydafb48 Defansın Ronaldo’su 100 milyon Euro @srbtci83

Merih, 1.87’lik Reca ve 1.77’lik Molina’nın üzerinden sıçradığı topla buluştuğunda yaklaşık 2.5 metreye ulaştı.

Geçen Sampdoria maçında 71 cm sıçrayan Ronaldo, topa vurduğu noktada 256 cm’ye ulaştı.