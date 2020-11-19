Son Dakika Haberi | Merih Demiral'dan mağlubiyet yorumu: 'Böyle bitmemeliydi'

UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'a mağlup olarak lig düşen A Milli Takım'da Merih Demiral, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Merih Demiral'ın sözleri;

Böyle bitmemeliydi. İstediğimiz gibi gitmedi. Gerçekten çok üzgünüz. Böyle bitmemesi lazımdı, öz eleştiri yapmalıyız.

ÇOK SEVİNÇ YAŞATTI

Bu takım Türk halkına çok sevinç yaşattı, yine yaşatacak inşallah. Gerektiği gibi oynayacağız ve karakter ortaya koyacağız. Bundan ders alacağız