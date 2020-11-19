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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Merih Demiral'dan mağlubiyet yorumu: 'Böyle bitmemeliydi'
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Haber Giriş: 19.11.2020 - 00:55 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Merih Demiral'dan mağlubiyet yorumu: 'Böyle bitmemeliydi'

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Son Dakika Haberi | Merih Demiral'dan mağlubiyet yorumu: 'Böyle bitmemeliydi'
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A Milli Takım'ın savunma oyuncusu Merih Demiral, Macaristan mağlubiyeti sonrası konuştu.

UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'a mağlup olarak lig düşen A Milli Takım'da Merih Demiral, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Merih Demiral'ın sözleri;

Böyle bitmemeliydi. İstediğimiz gibi gitmedi. Gerçekten çok üzgünüz. Böyle bitmemesi lazımdı, öz eleştiri yapmalıyız.

ÇOK SEVİNÇ YAŞATTI

Bu takım Türk halkına çok sevinç yaşattı, yine yaşatacak inşallah. Gerektiği gibi oynayacağız ve karakter ortaya koyacağız. Bundan ders alacağız

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