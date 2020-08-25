Son Dakika Haberi | Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin silahlı saldırıya uğradı
Son Dakika Haberi... Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin, Foça'da bir restoranda silahlı saldırıya uğradı. Tahir Şahin, saldırganlar tarafından kalçasından vuruldu. Yaralanan Şahin, ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin'e silahlı saldırı... Menemenspor Onursal Başkanı, Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Foça'da bir restoranda silahlı saldırıya uğradı
Şahin, saldırganlar tarafından kalçasından vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Şahin, ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şahin'in genel durumunun iyi olduğu, polis ekiplerinin olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığı öğrenildi.
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