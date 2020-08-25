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Haber Giriş: 25.08.2020 - 08:13 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin silahlı saldırıya uğradı

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Son Dakika Haberi | Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin silahlı saldırıya uğradı
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Son Dakika Haberi... Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin, Foça'da bir restoranda silahlı saldırıya uğradı. Tahir Şahin, saldırganlar tarafından kalçasından vuruldu. Yaralanan Şahin, ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin'e silahlı saldırı... Menemenspor Onursal Başkanı, Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Foça'da bir restoranda silahlı saldırıya uğradı

Şahin, saldırganlar tarafından kalçasından vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Şahin, ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şahin'in genel durumunun iyi olduğu, polis ekiplerinin olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığı öğrenildi.

Son Dakika Haberi | Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin silahlı saldırıya uğradı

Son Dakika Haberi | Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin silahlı saldırıya uğradı

 

Son Dakika Haberi | Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin silahlı saldırıya uğradı

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