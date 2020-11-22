Son Dakika Haberi | Mehmet Özdilek: "Mağlubiyet bizi gerçekten üzdü"

Mağlubiyeti hak etmediklerini belirten Özdilek, "Bu oyunun karşılığındaki mağlubiyet bizi gerçekten üzdü. İkinci devrede istatistikleri alt üst ettik. Ürettik, şutu denedik, yandan ortayı denedik, double pas denedik, çok net pozisyonlar yakaladık ama topu maalesef 7.32'nin içine atamadık."

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