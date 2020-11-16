Son Dakika Haberi | Medipol Başakşehirli Rafael'den Beşiktaş itirafı

beIN Sports'a konuşan yıldız futbolcu, Türkiye'ye geliş hikayesinden Manchester United'da geçirdiği yıllara, birçok konuda açıklama yaptı.

Türkiye'ye geliş hikayesi

"Türkiye'de daha önce oynayan arkadaşlarıma sordum ve aynı zamanda çok ciddi bir teklif geldi. Bildiğiniz gibi son seneyi şampiyon bitiren ve bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde olan bir Başakşehir var."

"Şampiyonluğun en büyük adayıyız"

"Şampiyonluğun en büyük adayıyız. Lige iyi başlayamadık ancak sonradan toparladık."

"Okan Buruk'a borcumu ödedim"

"Başakşehir'e gelmeden önce Okan Buruk ile görüştüm. Hocamız takım misyonunu ve vizyonunu çok iyi aktardı. Hocamıza antrenmanda ve sahada gösterdiğim performansla borcumu ödediğimi düşünüyorum"

"Manchester United yuvam"

"Manchester United ile karşılaştığımızda harika hissettim. Orayı 'yuvam' olarak nitelendiriyorum. Ancak Old Trafford'da Başakşehir'in başarısı ve takım arkadaşlarım için savaşacağım."

"Alex Ferguson futbolun babası"

"Alex Ferguson futbolun babası. Kendisine gerçekten minnettarım. Kardeşimle yazdığımız kitapta kendisine büyük bir yer ayırdık."

"Alex de Souza idolüm"

"Alex de Souza idollerimden bir tanesi. Futbolculuğu da kariyeri de üst seviyede. Kendisine Türkiye'de bıraktığı izler için teşekkür ederim. Onu sahada futbol oynarken görmek benim için çok güzel bir duyguydu."

"Beşiktaş'tan teklif aldım"

Türkiye'den daha önce de teklif aldım, Beşiktaş'tan 2 sene önce ve buraya gelmeden önce de açıkçası teklif aldım. Başka teklifler de oldu ama onları söylemeyeyim.