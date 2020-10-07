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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Medipol Başakşehir'de Giuliano ve Deniz Türüç ilk antrenmanlarına çıktı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.10.2020 - 21:15 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Medipol Başakşehir'de Giuliano ve Deniz Türüç ilk antrenmanlarına çıktı

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Son Dakika Haberi | Medipol Başakşehir'de Giuliano ve Deniz Türüç ilk antrenmanlarına çıktı
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Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeni transferler Giuliano ve Deniz Türüç ilk antrenmanlarına çıktı.

Son Dakika Haberi | Medipol Başakşehirde Giuliano ve Deniz Türüç ilk antrenmanlarına çıktı

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarına devam edecek

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