Son Dakika Haberi | Medipol Başakşehir kapanışı zaferle yapmak istiyor

Şampiyonlar Ligi’nde son maçına çıkacak olan turuncu lacivertliler formalite gibi görünse de H Grubu’nda bütün dengeleri alt üst edebilir. Başakşehir’in olası bir galibiyeti durumunda Paris ekibi Devler Ligi’nin dışında kalabilir.

Medipol Başakşehir, Avrupa macerasını Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda bugün PSG maçıyla noktalıyor. Geçen hafta oynanan mücadelelerin ardından Avrupa Ligi’ne gitme şansı da kalmayan turuncu lacivertliler hem prestij hem ülke puanına katkı sağlayabilmek için Paris’te sahaya çıkacak. Kazanması ya da beraberlik durumunda alacağı para ödülü günün ekstrası olacak. Ancak temsilcimiz için formalite gibi görünen bu maç PSG gibi 9’ar puana sahip Manchester United ve Leipzig için kritik öneme sahip. Öyle ki PSG ikili averajda iki rakibine üstün olsa da bugün kaybeder ve ManU ile Leipzig berabere kalırsa Devler Ligi’ne veda edecek. 2 maçın berabere bitmesi durumunda ise ManU ve PSG tur atlayacak.

Cezalı Skrtel, sakatlığı bulunan Epureanu, Visca ve Caiçara Paris’e götürülmezken teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi’ne iyi bir sonuçla veda etmek istediklerini söyledi. Buruk “Avrupa’ya veda etmenin üzüntüsünü yaşasak da bu turnuvaya renk kattığımızı biliyoruz. Son maçta da kendi oyunumuzu ortaya koyarak en iyi mücadelemizi göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

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