Son Dakika Haberi... Max Meyer resmen Fenerbahçe'de! Transferi açıklandı

Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Max Meyer'i 2 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI;

Kulübümüz, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer’i 2 yıllığına renklerine bağladı. Kendisine çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz.

MAX MEYER'İN KARİYERİ

Schalke 04'ün altyapısından yetişen ve 2013 yılının Ocak ayında A takıma yükselen Max Meyer, Alman ekibinin 5 yıl formasını giydikten sonra Premier Lig ekibi Crystal Palace'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

İngiltere'de beklenen performansı sergileyemeyen 25 yaşındaki orta saha, Ocak 2021'de Palace'tan ayrılıp Köln'ün yolunu tutmuştu.

Max Meyer, Schalke'nin 2012//13 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la oynadığı maçlarda forma giymiş ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Almanya Milli Takımı'nın formasını 4 kez giyen Meyer, 1 gol atma başarısı gösterdi.

İŞTE MEYER'İN İLK SÖZLERİ;

Fenerbahçe inanılmaz bir kulüp. Bu güçlü takıma transfer olduğum için heyecanlı ve mutluyum. Umarım iyi bir sezon geçirir ve şampiyon oluruz. Taraftarımızın itici güç olduğunu biliyorum. Onların önünde en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum.