MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Max Kruse'ye Fenerbahçe engeli! Kapıdan döndü...
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Max Kruse'ye Fenerbahçe engeli! Kapıdan döndü...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 17.11.2020 - 18:47 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Max Kruse'ye Fenerbahçe engeli! Kapıdan döndü...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Max Kruse'ye Fenerbahçe engeli! Kapıdan döndü...
Abone Olgoogle-news

Union Berlin forması giyen Max Kruse'nin, Köln'e transferi Fenerbahçe'yle davalık olması nedeniyle gerçekleşmediği ortaya çıktı.

Max Kruse, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bir süre kulüpsüz kaldı. Alman orta saha Union Berlin'le anlaşarak Almanya'ya geri döndü.

32 yaşındaki on numara oyuncusunun Köln formasıyla yeni sezona başlama ihtimali bulunuyordu.

FENERBAHÇE DAVASI ENGEL OLDU

Fenerbahçe'yle yollarını ayırdıktan sonra davalık olan Kruse'nin sahaya çıkıp çıkamayacağı o dönem netleşmemişti.

Durumu inceleyen Köln kulübü avukatları, Kruse'yle anlaşma olsa dahi maçlara çıkmasının kesin olmamasından dolayı transferden vazgeçti.

Bunun yerine Bundesliga'ya Union Berlin formasıyla dönen Kruse, ligde çıktığı 7 maçta 3 gol ve 5 asistle takımına katkı sağladı. (Sporx)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle