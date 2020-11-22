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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Max Kruse durdurulamıyor! 3 puanı getirdi, rekoru kaçırdı
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Haber Giriş: 22.11.2020 - 22:10 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Max Kruse durdurulamıyor! 3 puanı getirdi, rekoru kaçırdı

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Son Dakika Haberi | Max Kruse durdurulamıyor! 3 puanı getirdi, rekoru kaçırdı
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Bundesliga'nın 8. haftasında Max Kruse'nin gol attığı maçta Union Berlin, Köln'ü 2-1 mağlup etti.

Union Berlin'in gollerini; 27'te Taiwo Awoni'yi ve 72'de kaçırdığı penaltıyı tamamlayan Max Kruse kaydetti.

3 PUANI GETİRDİ, REKORU KAÇIRDI

Almanya'da kullandığı 16 penaltının 16'sını da atarak Hans-Joachim Abel'in rekorunu egale eden Max Kruse, rekoru tek başına ele geçirme fırsatını değerlendiremedi.

72'de topun başına geçen yıldız orta saha, penaltı atışından yararlanamazken, kaleciden dönen topu ağlarla buluşturdu.

Kruse, takımına 3 puanı getiren golü atsa da rekoru tek başına eline geçiremedi.

Union Berlin formasıyla Kruse, 8 maçta 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

 

Son Dakika Haberi | Max Kruse durdurulamıyor 3 puanı getirdi, rekoru kaçırdı

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